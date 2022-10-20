В Петербурге женщина до смерти забила любимого сковородой и легла спать

Жительницу Санкт-Петербурга подозревают в жестоком убийстве своего возлюбленного — гражданина Белоруссии. По данным "Фонтанки", сейчас женщина доставлена в отдел для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Тревогу забила мать 46-летнего мужчины. Она рассказала полицейским, что сын отправился к своей избраннице на Пражскую улицу и перестал выходить на связь. После этого сотрудники правоохранительных органов отправились по указанному адресу на поиски пропавшего.

Полицейским открыла дверь 44-летняя хозяйка квартиры. Когда они зашли внутрь, то обнаружили тело пропавшего мужчины с окровавленным затылком. Женщина рассказала, что в день случившегося они распивали алкоголь, а потом поссорились. По её словам, от разгневанного возлюбленного она получила удар ногой в живот. После этого схватила сковороду и ударила обидчика пару раз по голове. Успокоившись, женщина ушла спать. Утром она увидела, что мужчина не дышит.

Сейчас подозреваемая даёт показания в отделе полиции. Из её квартиры было изъято семь сковородок, которые отправят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.