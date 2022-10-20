Российские военные нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетики Украины
В Минобороны РФ отчитались о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были успешно поражены.
"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", — проинформировал он на ежедневном брифинге.
Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. Сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве. В Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Одесской, а также Киевской областях Украины тоже объявлена воздушная тревога.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ