Иммунолог дал пять советов, как не заболеть осенью

Иммунолог Андрей Продеус назвал пять правил, которых нужно придерживаться, чтобы не заболеть осенью. На первом месте своевременный сон, и это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд.

Активное восстановление организма происходит с 23:00 до 3:00, рассказал иммунолог в своём блоге на платформе "Дзен". Врач также напоминает про рациональное питание: осенью продукты должны содержать много железа и витамина D.

Провоцирует заболевания и обычный стресс. Нужно максимально снизить неблагоприятное воздействие на организм как физических, так и психологических факторов. Продеус также напомнил про вакцинацию от гриппа, потому что после прививки организм оперативно блокирует возбудителя заболевания.

В заключение иммунолог отметил важность проветривания помещения и напомнил, что холода никак не влияют на распространение простуды. Люди заболевают из-за инфекции, которую распространяют заболевшие простудой и гриппом.