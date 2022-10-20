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20 октября, 09:20

Иммунолог дал пять советов, как не заболеть осенью

Иммунолог Продеус: Своевременный сон поможет укрепить иммунитет в сезон простуд

Иммунолог Андрей Продеус назвал пять правил, которых нужно придерживаться, чтобы не заболеть осенью. На первом месте своевременный сон, и это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд.

Активное восстановление организма происходит с 23:00 до 3:00, рассказал иммунолог в своём блоге на платформе "Дзен". Врач также напоминает про рациональное питание: осенью продукты должны содержать много железа и витамина D.

Провоцирует заболевания и обычный стресс. Нужно максимально снизить неблагоприятное воздействие на организм как физических, так и психологических факторов. Продеус также напомнил про вакцинацию от гриппа, потому что после прививки организм оперативно блокирует возбудителя заболевания.

В заключение иммунолог отметил важность проветривания помещения и напомнил, что холода никак не влияют на распространение простуды. Люди заболевают из-за инфекции, которую распространяют заболевшие простудой и гриппом.

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Ранее пульмонолог Штабницкий предупредил о риске развития туберкулёза и аспергиллёза из-за грязного увлажнителя воздуха. По словам врача, опасность представляют микроорганизмы, которые развиваются в застоявшейся воде.

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Ирина Фальке
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