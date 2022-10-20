Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ещё не одобрили два члена альянса

Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии. Об этапах одобрения вопроса сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Как приглашённые страны вы [Швеция и Финляндия] в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило своё присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры [ратификации протоколов]", — сказал Столтенберг.