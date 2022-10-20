Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ещё не одобрили два члена альянса
Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии. Об этапах одобрения вопроса сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Как приглашённые страны вы [Швеция и Финляндия] в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило своё присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры [ратификации протоколов]", — сказал Столтенберг.
Он заверил, что партнёры по НАТО окажут любую поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны "окажутся под давлением". Премьер Швеции в свою очередь подтвердил, что уже 28 членов альянса из 30 ратифицировали протоколы о присоединении.
Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала боевых действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех государств, входящих в него. Против выступает Турция. В Хельсинки ранее сообщили, что уже в октябре делегации Швеции и Финляндии обсудят с Анкарой возможность своего вступления в НАТО.
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