Вооружённые силы Украины пытались прорвать оборону российских войск на Николаевско-Криворожском направлении, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. Однако в результате действий ВС РФ подразделения ВСУ потерпели поражение и беспорядочно бежали. А 18 украинских военных в ходе боевых действий на данном направлении сдались в плен. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадных действий противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено", — отметил он.

По данным Конашенкова, в ходе боевых действий на этом направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных, а 18 человек сдались в плен. Уничтожено также 14 танков, а две боевые машины захвачены в качестве трофеев.