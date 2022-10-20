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20 октября, 09:30

Шольц заявил, что Германия больше не зависима от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сумела преодолеть зависимость от закупок газа из России и хорошо подготовилась к зиме. Об этом немецкий политик сказал в ходе выступления в Бундестаге.

"Прошу заметить, была (Германия зависимой от поставок российского газа. — Прим. Лайфа). Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными", — заявил Шольц.

Немецкий канцлер также отметил, что Европа сумела сократить потребление газа на 15%, что является сигналом солидарности стран континента по отношению к Германии. По словам Шольца, сейчас ФРГ стремится сократить потребление голубого топлива на 20%, за что он поблагодарил жителей страны. Не забыл немецкий лидер и отметить, что Россия "использует энергию как оружие", назвав Москву "ненадёжным торговым партнёром".

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Впрочем, далеко не все в Германии разделяют оптимизм Шольца. Ранее Лайф рассказывал, как премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти страны наладить диалог с Россией по поводу покупки энергоносителей, как только конфликт на Украине нормализуется.

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ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Артур Белкин

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