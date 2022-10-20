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20 октября, 09:37

Подразделения ВСУ попытались перейти реку Жеребец в районах четырёх сёл

ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы и авиация не позволили ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении и отбросили противника на исходные позиции, в результате уничтожено 40 украинских бойцов, две боевые бронемашины и три пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", пояснил он.

Точно в цель: Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ дронами-камикадзе "Ланцет"

Точно в цель: Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ дронами-камикадзе "Ланцет"

Также сообщалось, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. Однако в результате действий ВС РФ подразделения ВСУ потерпели поражение и беспорядочно бежали. А 18 украинских военных в ходе боевых действий на этом направлении сдались в плен.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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