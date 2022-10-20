Пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет внесён в Госдуму сегодня

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах внести в нижнюю палату парламента подготовленный пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой уже сегодня, 20 октября.

Ранее Министерство юстиции, Генпрокуратура, а также Правительство России подготовили положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. В пояснительной записке к документу говорится, что публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и ещё не способной критически мыслить молодёжи, но и для общества в целом, поскольку несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.