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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 12:43
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Пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет внесён в Госдуму сегодня

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах внести в нижнюю палату парламента подготовленный пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой уже сегодня, 20 октября.

"Этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов, выработанная по итогам парламентских слушаний в минувший понедельник", — написал Хинштейн в "Телеграме".

Парламентарий уточнил, что соавторами инициатив выступили 390 народных избранников, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

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Ирина Фальке
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