Названы причины выпадения волос после ковида

Многие люди, переболевшие ковидом, после выздоровления сталкиваются с выпадением волос. По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, помимо этого симптома у них часто наблюдаются одышка, усталость и изменение кожных покровов. При этом у выпадения волос могут быть и другие причины.

"Они могут начать выпадать на фоне гормонального дисбаланса, сильного стресса, неправильного питания", — рассказала она "Вестям Подмосковья" и добавила, что в норме в день выпадает от 80 до 100 волос.

По данным различных научных источников, с симптомом сталкиваются от 10% до 60% перенёсших ковид пациентов, причём это не зависит от того, как протекало заболевание. На данный момент нет чёткого ответа на вопрос о причинах этого, однако, как предполагается, коронавирус вызывает телогеновое облысение, при котором волосяные фолликулы, пребывающие в фазе роста, раньше времени переходят в фазу покоя. В норме таких фолликул всего 10%, а после ковида их число возрастает до 20%.

"При ковиде человек подвергается влиянию избыточной воспалительной реакции. Кроме того, болезнь ослабляет организм изнутри, вызывая множество изменений в работе тканей и органов", — объяснила она.

Примечательно, что с такой проблемой люди сталкиваются лишь через несколько месяцев после выздоровления, а продолжается она долго — от 6 до 12 месяцев. Малиновская рекомендует таким людям провести полную "инвентаризацию" организма, пройдя необходимые обследования.