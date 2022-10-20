"Петрович, я отхожу!": Охотник рискнул жизнью и не стал стрелять в агрессивную медведицу с медвежатами
Охотник рискнул жизнью и не стал стрелять в защищавшую трёх медвежат медведицу
В Сети распространились кадры с охоты человека с большим сердцем и стальными нервами. Заметив маму-медведицу с тремя медвежатами, мужчина не стал стрелять, хотя был сам в опасности.
Охотник рискнул жизнью, пожалев медведицу с тремя медвежатами. Видео © VK / Охота в Татарстане
Как говорится в подписи к видео, охотник встретил в лесу медведицу, которая пыталась на него напасть. При этом некоторые пользователи пишут, что изначально он пошёл с товарищами на лося, получается, и патроны взял соответствующие, которыми большого медведя можно было только ранить и сильно разозлить.
"Настоящий русский мужик! Охота на лося пошла не по плану, собака загнала медведицу с медвежатами прям на охотника! Нужно иметь стальные нервы, чтобы не пальнуть в такой ситуации!" — пишут пользователи в соцсетях.
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Однако не всем любителям острых ощущений так везёт на охоте. Например, в Свердловской области охотник погиб, пытаясь добить косулю прикладом ружья. Несчастный случай произошёл в лесном массиве у села Красный Брод на территории охотничьего угодья "Северское". Мужчина скончался из-за непроизвольного выстрела в живот.
VK / Охота в Татарстане