"Петрович, я отхожу!": Охотник рискнул жизнью и не стал стрелять в агрессивную медведицу с медвежатами

В Сети распространились кадры с охоты человека с большим сердцем и стальными нервами. Заметив маму-медведицу с тремя медвежатами, мужчина не стал стрелять, хотя был сам в опасности.

Охотник рискнул жизнью, пожалев медведицу с тремя медвежатами. Видео © VK / Охота в Татарстане

Как говорится в подписи к видео, охотник встретил в лесу медведицу, которая пыталась на него напасть. При этом некоторые пользователи пишут, что изначально он пошёл с товарищами на лося, получается, и патроны взял соответствующие, которыми большого медведя можно было только ранить и сильно разозлить.

"Настоящий русский мужик! Охота на лося пошла не по плану, собака загнала медведицу с медвежатами прям на охотника! Нужно иметь стальные нервы, чтобы не пальнуть в такой ситуации!" — пишут пользователи в соцсетях.