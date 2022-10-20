Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта
Путин наградил орденом Почёта Аймани Кадырову
Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы и Правительства Чечни
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, матери главы Чечни. Документ размещён на портале правовой информации.
В тексте подчёркивается, что Кадырова награждена за "активную общественную деятельность". Отметим, что с начала специальной военной операции благотворительный фонд, который возглавляет Аймани Кадырова, направил более 18 тыс. тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ певице Юлии Чичериной.