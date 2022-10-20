Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта

В тексте подчёркивается, что Кадырова награждена за "активную общественную деятельность". Отметим, что с начала специальной военной операции благотворительный фонд, который возглавляет Аймани Кадырова, направил более 18 тыс. тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.