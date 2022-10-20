НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 12:27

Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта

Путин наградил орденом Почёта Аймани Кадырову

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы и Правительства Чечни</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы и Правительства Чечни

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, матери главы Чечни. Документ размещён на портале правовой информации.

В тексте подчёркивается, что Кадырова награждена за "активную общественную деятельность". Отметим, что с начала специальной военной операции благотворительный фонд, который возглавляет Аймани Кадырова, направил более 18 тыс. тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.

Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы ДНР

Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы ДНР

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ певице Юлии Чичериной.

Артур Белкин
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров