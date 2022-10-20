Путин присвоил Чичериной звание "Заслуженный артист России"

Юлия Чичерина — рок-певица, автор песен, композитор. Прославилась на рубеже 1990-х и 2000-х. Большую роль в её карьере сыграл фильм "Брат-2": в его саундтрек режиссёр Алексей Балабанов включил песню "Ту-лу-ла". Затем последовали хиты "Жара" и "Мой рок-н-ролл". Сейчас Чичерина известна также поддержкой Донбасса, за что страны Запада включают её в санкционные списки. Подробнее о творчестве певицы читайте на uznayvse.ru.