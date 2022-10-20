Путин присвоил Чичериной звание "Заслуженный артист России"
Певица Юлия Чичерина удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
"Присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва", — говорится в тексте документа.
Юлия Чичерина — рок-певица, автор песен, композитор. Прославилась на рубеже 1990-х и 2000-х. Большую роль в её карьере сыграл фильм "Брат-2": в его саундтрек режиссёр Алексей Балабанов включил песню "Ту-лу-ла". Затем последовали хиты "Жара" и "Мой рок-н-ролл". Сейчас Чичерина известна также поддержкой Донбасса, за что страны Запада включают её в санкционные списки. Подробнее о творчестве певицы читайте на uznayvse.ru.
ТАСС / Сергей Мальгавко