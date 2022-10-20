Никас Сафронов заявил, что Софию Ротару на "Песне года" должен заменить SHAMAN

Известный российский художник Никас Сафронов считает певицу Софию Ротару легендарной исполнительницей, но поддерживает решение не приглашать её на телефестиваль "Песня года" в этом году по причине отсутствия у неё новых композиций. По его мнению, идеальной заменой для певицы станет певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman.

"Я лично считаю, что вместо Ротару на "Песне года" должен выступать певец Shaman, поскольку он действительно в этом году отличился множеством прекрасных композиций, которые тронули не только меня, но и большую часть россиян. Это современно, это патриотично", — сказал он в беседе с prozvezd.info.

Также он добавил, что в песнях исполнителя заложен глубокий смысл, и выразил надежду на то, что подобных артистов в России станет больше.