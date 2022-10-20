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20 октября, 10:58

Песков: Многие страны заинтересованы в освобождающихся рынках в России

Целый ряд стран сморит с интересом на освобождающиеся из-за санкций рынки в России и продумывает возможность их занятия. Об этом на форуме "Сделано в России" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но мир больше, чем коллективный Запад. И целый ряд других стран, наоборот, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", — заявил Песков.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что введённые странами Запада санкции против РФ сыграли в первую очередь против них самих. Говорит об этом сильнейший рост цен, в особенности на энергоносители.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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