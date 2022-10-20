Песков: Многие страны заинтересованы в освобождающихся рынках в России

Целый ряд стран сморит с интересом на освобождающиеся из-за санкций рынки в России и продумывает возможность их занятия. Об этом на форуме "Сделано в России" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но мир больше, чем коллективный Запад. И целый ряд других стран, наоборот, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", — заявил Песков.