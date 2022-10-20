Трамп назвал сразу "1332 чёртовых" причины дружить с Россией
Экс-президент США Трамп призвал к дружбе с Россией из-за её "1332 чёртовых боеголовок"
Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Joe Raedle
Дональд Трамп считает, что российские ядерные боеголовки — это отличное напоминание Вашингтону, что с Москвой лучше дружить, а не воевать. Об этом сообщает CNN, публикуя один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, где есть запись беседы с бывшим президентом США.
"Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у неё целых 1332 чёртовых боеголовки", — сказал Трамп.
Книга с названием "The Trump Tapes" — это более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. Там якобы экс-президент рассекретил информацию об американских системах вооружения.
Ранее Трамп сообщил, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом спровоцировала конфликт на Украине. Он подчеркнул, что если бы возглавлял Белый дом, то старался бы поддерживать хорошие отношения как с российским, так и украинским лидерами.