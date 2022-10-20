Трамп назвал сразу "1332 чёртовых" причины дружить с Россией

Дональд Трамп считает, что российские ядерные боеголовки — это отличное напоминание Вашингтону, что с Москвой лучше дружить, а не воевать. Об этом сообщает CNN, публикуя один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, где есть запись беседы с бывшим президентом США.

"Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у неё целых 1332 чёртовых боеголовки", — сказал Трамп.

Книга с названием "The Trump Tapes" — это более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. Там якобы экс-президент рассекретил информацию об американских системах вооружения.