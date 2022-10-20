В России задумались о возвращении к двухлетней службе в армии
Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил рассмотреть вариант возвращения двухлетней службы в армии. Сенатор отметил, что это позволит и увеличить численность ВС РФ, и подготовить профессиональных бойцов.
"Наверное, всё-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию... я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряжённо. Наверное, имеет смысл", — сказал Джабаров в беседе с "Парламентской газетой".
Сенатор напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года: первые полгода новобранцы проходили обучение, а "военнослужащий второго года — это уже был готовый боец".
"Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба. Если бы армия была такая, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации", — предположил Джабаров.
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Ранее стало известно, что российские военкоматы подключат к защищённому интернету в 2023 году. Также в конце 2021 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что цифровая трансформация военкоматов будет завершена в течение двух лет.
ТАСС / Кирилл Кухмарь