В России задумались о возвращении к двухлетней службе в армии

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил рассмотреть вариант возвращения двухлетней службы в армии. Сенатор отметил, что это позволит и увеличить численность ВС РФ, и подготовить профессиональных бойцов.

"Наверное, всё-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию... я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряжённо. Наверное, имеет смысл", — сказал Джабаров в беседе с "Парламентской газетой".

Сенатор напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года: первые полгода новобранцы проходили обучение, а "военнослужащий второго года — это уже был готовый боец".