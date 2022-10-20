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20 октября, 10:44

Песков уверен, что трудности не помешают развитию России

Россия развивается и будет развиваться, несмотря на сегодняшние трудности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который в четверг появился на форуме "Сделано в России".

"Страна развивается, несмотря на тяжёлое время, и будет развиваться дальше", выразил уверенность представитель Кремля.

Путин: Россия не собирается опускать руки

Путин: Россия не собирается опускать руки

О том, что развитие России не остановить, ранее заявлял и президент Владимир Путин. Глава государства также отмечал, что наша страна была и будет суверенной, для этого в том числе нужно укреплять национальную систему образования и передавать детям нравственный, культурный код нашего народа. Кроме того, президент подчёркивал, что Россия ничего не потеряла в результате проведения специальной военной операции на Украине, но укрепила суверенитет.

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Shutterstock

Марина Калегина

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