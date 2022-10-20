Песков уверен, что трудности не помешают развитию России

Россия развивается и будет развиваться, несмотря на сегодняшние трудности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который в четверг появился на форуме "Сделано в России".

О том, что развитие России не остановить, ранее заявлял и президент Владимир Путин. Глава государства также отмечал, что наша страна была и будет суверенной, для этого в том числе нужно укреплять национальную систему образования и передавать детям нравственный, культурный код нашего народа. Кроме того, президент подчёркивал, что Россия ничего не потеряла в результате проведения специальной военной операции на Украине, но укрепила суверенитет.



