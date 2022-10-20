Посольство РФ в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

Посольство России в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Там уточнили, что США в течение полутора месяцев должны передать материалы дела итальянской стороне.

"17 октября в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин РФ А.А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", — говорится в телеграм-канале посольства.

Генконсульство России в Милане провело уже две встречи с задержанным и находится на связи с его итальянским адвокатом. Кроме того, планируется и дальше продолжать "плотный мониторинг данной ситуации", уточнили в дипведомстве.