НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 10:42

Посольство РФ в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

Посольство России в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Там уточнили, что США в течение полутора месяцев должны передать материалы дела итальянской стороне.

"17 октября в аэропорту Мальпенса города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин РФ А.А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", — говорится в телеграм-канале посольства.

Генконсульство России в Милане провело уже две встречи с задержанным и находится на связи с его итальянским адвокатом. Кроме того, планируется и дальше продолжать "плотный мониторинг данной ситуации", уточнили в дипведомстве.

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Ранее Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Усс-младший арестован в Италии, он ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии. Обвинения предъявили также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Обложка ©

Wikipedia

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров