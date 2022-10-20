Мобилизованный житель ХМАО из патриотических соображений скрывает проблемы со здоровьем, чтобы поехать в зону проведения СВО. Об этом Ura.ru рассказала его мама.

По её словам, житель Югры с детства имеет проблемы с лёгкими и несколько раз у него было воспаление, а уже когда повзрослел, появился варикоз, из-за чего он даже планировал операцию. После призыва на службу сын не стал подтверждать заболевания и запретил маме говорить об этом.

"Он мне запрещает говорить о своих проблемах со здоровьем, чтобы его не вернули. Говорит: "Мама, я должен защищать Родину", — рассказала женщина.

Теперь она боится, что из-за лёгких его состояние может ухудшиться, так как ранее подобные проблемы уже были.