Старший православный военный священник Роман Чебоненко уже приехал в зону проведения спецоперации, где он освящает и благословляет российских военнослужащих. Сам протоиерей четыре года своей жизни отдал армии, три из которых прослужил в пограничных войсках.

Военный священник Роман Чебоненко. Видео © Ura.ru

"Уже вторая командировка здесь, первая была чуть больше месяца, а потом уже с июня нахожусь здесь постоянно", — пояснил военный капеллан Ura.ru.

Он подчеркнул, что знает о нуждах бойцов и о том, что им не хватает времени на молитвы. При этом многие военнослужащие в условиях боевых действий приближаются к вере.

"Они видят и убеждаются, что молитвы работают. Перед отправкой на бой солдаты просят, чтобы батюшка помолился за них — и они останутся в живых", — добавил священник.