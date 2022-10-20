ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 10:10
3660

Военный капеллан рассказал о службах для бойцов СВО на передовой

Военный капеллан рассказал о службах для бойцов СВО на передовой

Старший православный военный священник Роман Чебоненко уже приехал в зону проведения спецоперации, где он освящает и благословляет российских военнослужащих. Сам протоиерей четыре года своей жизни отдал армии, три из которых прослужил в пограничных войсках.

Военный священник Роман Чебоненко. Видео © Ura.ru

"Уже вторая командировка здесь, первая была чуть больше месяца, а потом уже с июня нахожусь здесь постоянно", пояснил военный капеллан Ura.ru.

Он подчеркнул, что знает о нуждах бойцов и о том, что им не хватает времени на молитвы. При этом многие военнослужащие в условиях боевых действий приближаются к вере.

"Они видят и убеждаются, что молитвы работают. Перед отправкой на бой солдаты просят, чтобы батюшка помолился за них — и они останутся в живых", добавил священник.

В Госдуме заявили, что в каждом казачьем отряде в зоне СВО есть священник
В Госдуме заявили, что в каждом казачьем отряде в зоне СВО есть священник

Ранее Лайф писал о крещении мобилизованных из Омской области, которые собираются отправиться в зону проведения СВО. Таинство провели в храме святого благоверного князя Димитрия Донского.

BannerImage

Ura.ru

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar