"Гости на 500 тысяч уже далеко": Лайф выяснил, как рынок стриптиза пережил мобилизацию Доходы столичных стриптиз-клубов после объявления частичной мобилизации рухнули в разы. Одни танцовщицы ищут новую работу, у других возросла нагрузка. Что рассказали Лайфу сами девушки? 20 октября, 08:55 Обложка © Shutterstock

Гость нарасхват

— Три танца по цене одного — 1500 рублей, безлимитный бар — 1499 рублей, вход бесплатный! — столичные стриптиз-клубы теперь сражаются за каждого клиента, предлагая скидки и всякие бонусы.





Неприметная дверь в закоулке сталинской высотки. Охранник устроил дотошный досмотр. Хостес, прежде чем усадить за стол, строго предупредила:

— Снимать фото и видео запрещено. Интима нет.

Корреспондент Лайфа оказался единственным гостем в зале. На сцене у пилона для него одного танцевала девушка в подвенечном платье. А на диванах вдоль барной стойки скучала стайка полуголых танцовщиц. Две из них вскоре подсели к столику.

— Давай за тебя выпьем. Закажешь коктейли? А может, споём в караоке? — началась традиционная консумация — развод гостя на деньги.

Девушки не слышат отказов и с каждой минутой становятся настойчивее. В ход идёт лесть, они хвалят парфюм и стиль гостя, его красоту, ум и щедрость. Танцовщицы стараются — ведь их доходы падают.

— Пока катастрофы не произошло, но всё идёт к этому. Посетителей становится меньше, — жалуется девушка, которая представилась Кристиной. Часовое общение с ней, в которое входит два приват-танца, обошлось в 4500 рублей.

— Я ещё пою в рок-группе. Мы выпустили новый клип в поддержку Российской армии. Очень хотелось хоть чем-то помочь. Надеюсь, хоть кого-то из наших солдат эта запись поддержит и поможет, — призналась Кристина.

У Кристины образование оперной певицы и чудесный голос. Она собирается уйти из стриптиза, если станет ещё хуже.

— Раньше я выходила дважды в неделю работать. Но последний месяц выхожу минимум четыре раза, потому что стало меньше гостей. А жить как-то надо. У меня есть другая, нормальная подработка, которая пока не может меня прокормить.

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В итоге за три часа корреспондент Лайфа оставил в клубе свыше 20 тысяч рублей. Это два приват-танца, час общения с девушкой, четыре порции виски, а также салаты и коктейли для танцовщиц.

Частичная мобилизация

На нейтральной территории и в спокойной обстановке Лайф поговорил с Викторией — столичной стриптизёршей с восьмилетним стажем работы. В профессию она попала, едва переехав в Москву. История банальна: нужны были деньги, другой высокооплачиваемой работы для провинциальной красавицы не нашлось.

— 20 тысяч рублей за три часа — это очень мало! Такие гости не делают кассу, — прокомментировала она расходы корреспондента в стрип-клубе. — В жирные годы девочки предпочли бы, чтобы к ним вообще в эту ночь никто не приходил. Лучше уж отоспаться, поесть, отдохнуть.

По словам девушки, прошедшая в Москве мобилизация отразилась на их доходах. Богатые мужчины перестали ходить в стриптиз-клубы, они почти все улетели за границу. Именно они делали кассу. Достаточно было встретить одного такого раз в месяц, и зарплата обеспечена. Иные богачи могли оставить девушке чаевыми 100 тысяч рублей.

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Богатые уехали, средний класс сократил расходы. Среди гостей стало много инвалидов и малолеток. Виктория боится, что, если так пойдёт дальше, все стриптиз-клубы понесут серьёзные убытки. У девушек уже упали доходы раза в два. Раздеваться за копейки они не хотят.

— Был у нас как-то один мужчина трое суток — оставил в сумме полтора миллиона рублей. Ночами выпивал, а днём спал прямо в клубе. Девочки вокруг него менялись, администраторы всем давали заработать. В конце богачу стало так плохо, что его увезли в гостиницу и там поставили ему капельницу. Наши девочки при этом поехали с ним и продолжили ухаживать, развлекать его, — Виктория с тоской вспоминает былых посетителей.

Но настоящие богачи, о которых мечтают все девушки, в стриптиз-клубах теперь экзотика. Новеньким девочкам говорят: никогда не ищите себе мужчину в стриптизе. Очень редко приходят нормальные: кто-то случайно залетел, кого-то затащили друзья, ну и мальчишники.

От зарплаты до зарплаты

В большинстве клубов есть фиксированная ставка за выход на работу — одна-две тысячи. Её выплачивают, если ни одного гостя не было. Если кто-то пришёл, то уже не важно, заработали девочки или нет, она сгорает. Опытным танцовщицам вообще на эти деньги плевать. Им ставку за выход обычно и не выплачивают. Два основных заработка — чаевые и приватные танцы. Бывает, что чаевые делятся на всех, но это считается несправедливым подходом. Девчонки как могут прячут чаевые от администраторов.

С приватами так: оплата через кассира, клуб забирает 30–50%, остальное — танцовщице. Все эти акции — "три танца по цене одного" — ничего не значат. Всё зависит от гостя и опыта, хитростей конкретной стриптизёрши. Она может станцевать три привата за пять минут, а может и один приват растянуть на десять минут.

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По словам Виктории, до объявления частичной мобилизации стриптизёрша обычно делала 200–250 тысяч рублей. В кризисные периоды — минимум 100 тысяч рублей, ниже этой планки оголяться смысла нет. Девчонки, у кого заработок упал ниже, уже думают менять профессию. Названные суммы — без учёта интима, некоторые танцовщицы соглашаются оказывать подобные услуги на выезде.

Кстати, костюмы девушки покупают сами. То же самое с фитнесом. Всё просто: в себя вкладываешь деньги — больше зарабатываешь.

О консумации

Одна из статей дохода — консумация. Танцовщицы по специальной методике разводят мужчин на кальян, спиртное, еду и получают долю от общего счёта. Проценты выплачиваются везде разные: иногда на всё меню, иногда только на еду, чтобы девочки не напивались. Зависит исключительно от самодурства хозяина: какие правила выдумает, такие и будут.

Именно поэтому цены на еду и алкоголь в стриптиз-клубах кусаются, на многие позиции наценка тройная. А отказать девушкам действительно тяжело. В ход идут лесть, ласки, нежные поглаживания, томный шёпот в ухо.

О конкуренции и дедовщине

В некоторых клубах администраторы решают, кто из девочек первой подойдёт к гостю: самая сексуальная, самая душевная или с подвешенным языком. В других заведениях к гостю посылают сразу толпу. В любом случае в таком бизнесе выживает только сильнейшая, та, которая умеет больше понравиться мужчинам.

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Конкуренции между девочками, по идее, вообще не должно существовать, но, как и везде, работает человеческий фактор. Бывает и так, что в стрип-клубе процветает дедовщина. В буквальном смысле — опытные девицы могут избить новеньких.

Стриптизёрши быстро становятся стервами. Надо сразу показать в гримёрке, что с тобой лучше не связываться. Хотя встречаются и душевные коллективы танцовщиц. Обычно так складывается в малых клубах.

Все стриптизёрши проклинают посетителей, которые приходят к открытию — в 21–23 часа. Это слишком рано, девушки ещё не успевают собраться, привести себя в порядок.

Самое отвратительное в работе, по словам Виктории, — садиться во время приват-танца на одетого в уличную одежду гостя. После такого контакта девушки используют хлоргексидин. Бутылочка у стриптизёрши всегда должна быть под рукой.

А вам жалко стриптизёрш, которые потеряли заработок? 0 Нет, не жалко, они только растлевают наших мужчин И в других сферах полно вакансий, пусть туда идут Я никогда не ходил в стриптиз-клуб, меня жена устраивает У стриптизёрш тяжёлый труд, он должен хорошо оплачиваться