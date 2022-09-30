Между дачей Пастернака и бункером Чубайса: Где живёт миллиардерша из Wildberries Татьяна Бакальчук
Несмотря на многочисленные скандалы вокруг крупнейшего маркетплейса страны Wildberries, его хозяйка только процветает. Лайф выяснил, где живёт самая богатая женщина России.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Александр Щербак, © YouTube/Penny Lane Realty
Московский посёлок Переделкино расцвёл в 30-х годах прошлого века, когда там поселились известные советские писатели. В разные годы жителями поселка были Борис Пастернак, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие. Накануне Перестройки это стародачное место получило статус историко-культурного заповедника.
Сейчас Переделкино представляет собой живописный лесопарк с домами-музеями, стилизованными ресторанами, модными арт-пространствами и хорошей библиотекой.
В десятых годах напротив дачи Пастернака закипели строительные работы.
— Огородили берег реки Самаринки, изуродовали выход к роднику, понастроили элитных домов, поставили камеры по периметру, несколько КПП с охраной, ездят кортежами. Богатым тут удобно, их участки скрыты высоким забором и густой листвой, — рассказал Лайфу местный старожил.
Речь о премиальном коттеджном посёлке "Стольное".
"Стольное" и дом-музей Бориса Пастернака. © Яндекс карты
Риэлтору поют "Стольному" оды:
— Неповторимое очарование посёлку придают пересекающие его речки Сетунь и Баковка, а также расположившаяся вдоль их берегов березовая аллея. "Стольное" занимает 45 гектаров, состоит из 70 домов и общественных зон, включая озеро и пляж.
В продаже остались только четырнадцать особняков. Цена вопроса — от 90 миллионов рублей до миллиарда.
Одно из КПП "Стольного". Фото © LIFE
Самое дорогое домовладение "Стольного", прозванное в народе бункером, стоит более двух миллиардов рублей. Его строили, но так и не достроили для бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
По соседству находится особняк, где живёт семья Татьяны Бакальчук, хозяйки Wildberries, самой богатой женщины России по версии журнала Forbes с состоянием в $13 млрд.
Лайф взял выписку из регистра на участок под домом. Землёй, 29 сотками, владеет с 2010 года Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Возможно, Бакальчук арендует этот особняк. Дома в посёлке сдаются примерно за 2 млн рублей в месяц.
Поместье, занимаемое Татьяной Бакальчук, закрывает сплошной высокий забор. Основное здание построили в классическом стиле, в нём три этажа. Пройдя вдоль ограды, корреспондент Лайфа обнаружил неприметную калитку, которая ведёт от дома к общественному скверу посёлка. Возможно, это для прислуги.
Площадь особняка может составлять около 800 "квадратов". В продаже на территории "Стольного" есть похожий по характеристикам объект стоимостью почти 360 млн рублей.
Рекламный ролик о недвижимости в "Стольном", имеющей сходные характеристики с домом Татьяны Бакальчук. Видео © YouTube/
Судя по рекламным презентациям риелторов, во всех домах посёлка "Стольное" есть баня с джакузи, ванна у панорамного окна, гардеробные, винотека, спортзал. Большинство особняков продавались сразу под ключ с отделкой из дорогих материалов, интерьерами авторского дизайна, премиальной мебелью и техникой.
Соседом Татьяны Бакальчук остаётся Сергей Толстогузов. Он работал в совете директоров "РусГидро" в связке с Сергеем Цоем, бывшим пресс-секретарём покойного мэра Москвы Юрия Лужкова. В свою очередь, Цой может иметь родственные связи с владелицей Wildberries.
Формально семья миллиардерши живёт очень скромно: по данным судебных приставов, Татьяна Бакальчук была зарегистрирована в пригороде подмосковных Луховиц — в посёлке Газопроводск. Там на улице Садовой у её родителей добротный коттедж площадью 243 "квадрата". Именно на этот адрес Татьяне Бакальчук в прошлом году неоднократно приходили платёжки со штрафами.
Муж миллиардерши Владислав Бакальчук и её старшие дочки, судя по базам годичной давности, прописаны в двушке в кирпичной десятиэтажке в Люберцах на улице Парковой.
Почему одна из самых богатых женщин мира живёт скромно?