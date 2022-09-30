Между дачей Пастернака и бункером Чубайса: Где живёт миллиардерша из Wildberries Татьяна Бакальчук Несмотря на многочисленные скандалы вокруг крупнейшего маркетплейса страны Wildberries, его хозяйка только процветает. Лайф выяснил, где живёт самая богатая женщина России. 29 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Александр Щербак, © YouTube/Penny Lane Realty

Московский посёлок Переделкино расцвёл в 30-х годах прошлого века, когда там поселились известные советские писатели. В разные годы жителями поселка были Борис Пастернак, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие. Накануне Перестройки это стародачное место получило статус историко-культурного заповедника.

Сейчас Переделкино представляет собой живописный лесопарк с домами-музеями, стилизованными ресторанами, модными арт-пространствами и хорошей библиотекой.

В десятых годах напротив дачи Пастернака закипели строительные работы.

— Огородили берег реки Самаринки, изуродовали выход к роднику, понастроили элитных домов, поставили камеры по периметру, несколько КПП с охраной, ездят кортежами. Богатым тут удобно, их участки скрыты высоким забором и густой листвой, — рассказал Лайфу местный старожил.

Речь о премиальном коттеджном посёлке "Стольное".

"Стольное" и дом-музей Бориса Пастернака. © Яндекс карты

Риэлтору поют "Стольному" оды:

— Неповторимое очарование посёлку придают пересекающие его речки Сетунь и Баковка, а также расположившаяся вдоль их берегов березовая аллея. "Стольное" занимает 45 гектаров, состоит из 70 домов и общественных зон, включая озеро и пляж.

В продаже остались только четырнадцать особняков. Цена вопроса — от 90 миллионов рублей до миллиарда.

Одно из КПП "Стольного". Фото © LIFE

Самое дорогое домовладение "Стольного", прозванное в народе бункером, стоит более двух миллиардов рублей. Его строили, но так и не достроили для бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

По соседству находится особняк, где живёт семья Татьяны Бакальчук, хозяйки Wildberries, самой богатой женщины России по версии журнала Forbes с состоянием в $13 млрд.

Лайф взял выписку из регистра на участок под домом. Землёй, 29 сотками, владеет с 2010 года Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Возможно, Бакальчук арендует этот особняк. Дома в посёлке сдаются примерно за 2 млн рублей в месяц.









Поместье, занимаемое Татьяной Бакальчук, закрывает сплошной высокий забор. Основное здание построили в классическом стиле, в нём три этажа. Пройдя вдоль ограды, корреспондент Лайфа обнаружил неприметную калитку, которая ведёт от дома к общественному скверу посёлка. Возможно, это для прислуги.

Площадь особняка может составлять около 800 "квадратов". В продаже на территории "Стольного" есть похожий по характеристикам объект стоимостью почти 360 млн рублей.

Рекламный ролик о недвижимости в "Стольном", имеющей сходные характеристики с домом Татьяны Бакальчук. Видео © YouTube/ Penny Lane Realty

Судя по рекламным презентациям риелторов, во всех домах посёлка "Стольное" есть баня с джакузи, ванна у панорамного окна, гардеробные, винотека, спортзал. Большинство особняков продавались сразу под ключ с отделкой из дорогих материалов, интерьерами авторского дизайна, премиальной мебелью и техникой.







Соседом Татьяны Бакальчук остаётся Сергей Толстогузов. Он работал в совете директоров "РусГидро" в связке с Сергеем Цоем, бывшим пресс-секретарём покойного мэра Москвы Юрия Лужкова. В свою очередь, Цой может иметь родственные связи с владелицей Wildberries.

Формально семья миллиардерши живёт очень скромно: по данным судебных приставов, Татьяна Бакальчук была зарегистрирована в пригороде подмосковных Луховиц — в посёлке Газопроводск. Там на улице Садовой у её родителей добротный коттедж площадью 243 "квадрата". Именно на этот адрес Татьяне Бакальчук в прошлом году неоднократно приходили платёжки со штрафами.

Муж миллиардерши Владислав Бакальчук и её старшие дочки, судя по базам годичной давности, прописаны в двушке в кирпичной десятиэтажке в Люберцах на улице Парковой.

Почему одна из самых богатых женщин мира живёт скромно? 0 Не хочет привлекать к себе внимание налоговиков и силовиков Наверное, прячет деньги или пускает их на какие-то проекты Она выше яхт, особняков и самолётов Среди известных миллионеров всегда были скупердяи

Авторы Егор Пережогин