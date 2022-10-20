Отец четверых детей из Курганской области отправился добровольцем на спецоперацию

Отец четверых детей из Курганской области отказался от "брони" и отправился в зону СВО добровольцем. Об этом стало известно из публикации главы Половинского муниципального округа Вадима Меньщикова.

"Сегодня побывал в гостях у Полины, Юры, Максима, маленького Владислава и мамы их Алёны. Глава семьи мог не участвовать в СВО, как отец четверых детей, однако принял решение встать на защиту Родины и пришёл в военкомат добровольцем", — написал глава округа в VK.

По словам Меньщикова, несмотря на то что мужчина сделал всё, чтобы семья в его отсутствие ни в чём не нуждалась, окружная администрация всё же передала семье добровольца продуктовый набор. Такие комплекты, а также дрова местные власти привозят и остальным семьям мобилизованных. В своём сообщении глава округа напомнил, что они всегда могут обращаться за необходимой поддержкой к районным психологам.