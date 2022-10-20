Олимпийский чемпион Уайлд рассказал, что американцы не смогут показать Украину на карте

Американцы воспринимают спецоперацию на Украине как "конфликт на другой планете" и не пытаются понять суть происходящего. Об этом рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи по сноуборду Вик Уайлд, сменивший в 2012 году американское гражданство на российское.

"Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать... Не совсем образованные в некоторых вопросах... Точнее говоря, они не задумываются о том, что им неинтересно, что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина — где это вообще? Для них всё это как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне", — пояснил спортсмен.

По его мнению, у США много внутригосударственных проблем, которыми Вашингтону не мешало бы заняться, а не смещать фокус внимания на внешнюю политику.