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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 10:15
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Захарова указала НАТО на приближение к опасной черте прямого военного столкновения с РФ

Непрекращающиеся поставки Украине оружия со стороны НАТО только приближают международный блок к прямому военному столкновению с Россией, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала дипломат в ходе брифинга.

Сейчас, по словам Захаровой, суммарная западная военная помощь Киеву составляет уже 42,3 миллиарда долларов, при этом 28,3 миллиарда от всей суммы приходятся на США.

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Кстати, ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Как сообщал Financial Times, такой расклад в буквальном смысле шокировал киевский режим.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке
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