Захарова указала НАТО на приближение к опасной черте прямого военного столкновения с РФ
Непрекращающиеся поставки Украине оружия со стороны НАТО только приближают международный блок к прямому военному столкновению с Россией, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала дипломат в ходе брифинга.
Сейчас, по словам Захаровой, суммарная западная военная помощь Киеву составляет уже 42,3 миллиарда долларов, при этом 28,3 миллиарда от всей суммы приходятся на США.
Кстати, ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Как сообщал Financial Times, такой расклад в буквальном смысле шокировал киевский режим.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ