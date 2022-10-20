Захарова указала НАТО на приближение к опасной черте прямого военного столкновения с РФ

Непрекращающиеся поставки Украине оружия со стороны НАТО только приближают международный блок к прямому военному столкновению с Россией, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала дипломат в ходе брифинга.

Сейчас, по словам Захаровой, суммарная западная военная помощь Киеву составляет уже 42,3 миллиарда долларов, при этом 28,3 миллиарда от всей суммы приходятся на США.