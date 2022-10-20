На Украине задержали блогера, который выложил видео Бурштынской ТЭС после обстрела
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогера, который снял и выложил в Сеть последствия обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Блогер отснял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своём Telegram-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков", — говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве также заметили, что блогер не являлся корректировщиком и не собирался "передавать данные врагу". При этом СБУ напомнила, что снимать и публиковать в Сети видео с мест прилёта ракет запрещено.
Ранее Лайф сообщал о пожаре на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Через некоторое время возгорание было ликвидировано.
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