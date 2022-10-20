Медведев напомнил Шольцу о зверствах нацистов в период войны в ответ на обвинения РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца из-за его заявлений об использовании голода как оружия. По его словам, политику стоит вспомнить о 30 миллионах ни в чём не виновных людей, которые погибли во времена СССР из-за действий нацистов.

"Шольц вслед за своей подругой по правительству [главой МИД Германии Анналеной] Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта", — написал он в своём телеграм-канале.

Медведев возмутился подобными высказываниями, указав, что германскому канцлеру говорить об этом следует в самую последнюю очередь.

"Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своём государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", — добавил российский политик.