Путин подписал закон об индексации пенсий прокуроров и следователей
Путин уполномочил правительство индексировать пенсии прокуроров и следователей
Правительство РФ наделяется полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, текст документа публикуется на официальном портале правовой информации.
Кабмин сможет повышать должностной оклад, доплаты за классный чин и выслугу лет для прокуроров и следователей, а также решать вопросы по ежемесячным надбавкам к их пенсии. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, нововведение поможет оперативно решать вопросы с индексацией в условиях экономических изменений и различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.
Ранее сообщалось, что пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы в столице на 10%.
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ТАСС / Александр Артеменков