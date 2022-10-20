Путин подписал закон об индексации пенсий прокуроров и следователей

Кабмин сможет повышать должностной оклад, доплаты за классный чин и выслугу лет для прокуроров и следователей, а также решать вопросы по ежемесячным надбавкам к их пенсии. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, нововведение поможет оперативно решать вопросы с индексацией в условиях экономических изменений и различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.