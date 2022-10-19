Приближается новая прибавка к пенсии: Кому положен перерасчёт и на сколько вырастут выплаты Сейчас в целом ряде случаев можно получить прибавку к пенсии и увеличить общую сумму выплат. К тому же ожидается и плановая индексация. Что нужно знать, чтобы получить больше и не потерять деньги? 18 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Обычно индексация пенсий проходит в определённые даты. Они различаются в зависимости от категории получателей. Например, страховые пенсии неработающим пенсионерам повышают с 1 января, социальные пенсии — с 1 апреля, а выплаты работающим пенсионерам — с 1 августа. В этом году в социальной сфере сложилась особая ситуация. В результате порядок перерасчёта выплат изменился.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 8,6%. Это больше уровня инфляции за 2021 год. Впрочем, весной рост цен ускорился, и было принято решение сделать внеочередную прибавку. В результате с 1 июня 2022 года пенсии дополнительно увеличили на 10%. После этого стоимость одного пенсионного коэффициента составила 118,10 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7 220,74 рубля.

Внеочередная индексация затронула и социальные пенсии. С 1 апреля 2022 года они выросли на 8,6% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. С 1 июня они тоже были проиндексированы на 10%. Это тоже нетипичная ситуация. Обычно размер прибавки к социальным пенсиям был меньше, чем к страховым по старости.

В ближайшей перспективе пенсионеры могут рассчитывать на новую индексацию. Причём размер прибавки будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Москве она составит 10% со следующего года. Об этом уже сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Прибавку назначат с 1 января.

В то же время сейчас пенсионеры могут сами принять меры для того, чтобы дополнительно увеличить себе пенсию. Есть такие способы, о которых многие не знают.

— По закону перерасчёт могут делать в заявительном порядке и без заявления. Проводится он в ряде случаев. Например, если у пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на иждивении (перечень иждивенцев указан в ст. 10 Закона №400-ФЗ). Если пожилой человек содержит нетрудоспособных родственников, то ему устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. При этом учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев. Размер фиксированной выплаты на 2022 год — 7220, 74 рубля. То есть пенсионер на одного иждивенца может получать 2406,91 рубля, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Еще один способ повысить выплаты касается тех, кто переехал на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. В таких случаях происходит увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Она становится больше на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в этих районах.

Пенсионер может получить прибавку и после того, как приобрел необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. За выработанный стаж на Крайнем Севере прибавка составит 50% фиксированной выплаты, в районах, приравненных к РКС, — 30%.

— Тут стоит иметь ввиду, что если человек имеет право сразу на эти две северные прибавки, то ему сделают лишь один перерасчет. При этом пенсионер сам может выбрать, на каком основании ему повысят выплаты, — пояснила Оксана Красовская.

На прибавку к пенсии могут рассчитывать также люди, у которых изменилась категория получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышение фиксированной выплаты.

— Сделают перерасчёт и в том случае, если пенсионер приобрёл необходимый календарный стаж работы в сельской местности или переехал на новое место жительства в сельскую местность. Также можно получить прибавку, если какие-то периоды не были учтены при начислении пенсии, так как не было документов, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Оснований для перерасчёта пенсии достаточно много. Если человек не знает, есть ли у него право на прибавку, то он может обратиться в территориальное отделение ПФР с заявлением о предоставлении ему подробного расчёта пенсии с момента назначения.

Без заявления пенсия пересчитывается работающим пенсионерам с 1 августа, а также когда пенсионер достиг возраста 80 лет (но это применимо только к страховой пенсии по старости, социальная пенсия не пересчитывается), у него изменилась группа инвалидности или появились иждивенцы. В каких-то регионах есть льготы за выработанный стаж, дают региональное звание "Ветерана труда", либо просто предоставляются меры социальной поддержки.

Shutterstock Вы уже вышли на пенсию? 0 Да, давно Да, совсем недавно Нет, но я предпенсионер Нет, мне до пенсии далеко

Авторы Нина Важдаева