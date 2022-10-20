Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страны Запада украли у России сотни миллиардов долларов валютных резервов и пытались нанести стране всяческий ущерб путём санкций, которые ударили по ним самим.

"Вводя всё новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", — отметил Мишустин, выступая на форуме "Сделано в России".

По словам главы российского кабмина, политика санкций привела к серьёзному росту цен на Западе и нанесла ущерб экономикам тех стран, которые вводили ограничительные меры против РФ. Множество государств, как заметил Мишустин, сейчас вынуждены возвращаться к углю, хотя раньше гордились своими "зелёными" технологиями.