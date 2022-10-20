Лукашенко жёстко отчитал кабмин за попытки бизнесменов повышать цены в Белоруссии

Представители торговой сферы должны добросовестно выполнять свою работу и учитывать требования государства. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, комментируя высказывания о том, что после заморозки цен экономика страны якобы была поставлена на паузу.

Александр Лукашенко беседует с первым вице-премьером Николем Снопковым. Видео © t.me / "Пул Первого"

"Я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: "Ах, на паузу экономику поставили". Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Чётко должно быть", — заявил Лукашенко, говоря о ситуации с первым вице-премьером Николаем Снопковым.

По словам белорусского лидера, власти оказывают всяческую поддержку предпринимателям страны. В частности, выделяют землю и выделяют средства. Но если тот или иной бизнесмен не согласен требованиями государства, а именно с запретом на рост цен в Белоруссии, тогда "парень, нам не с тобой", указал Лукашенко.