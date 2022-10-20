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20 октября, 11:04

На покрытие дефицита бюджета из ФНБ направят 1 триллион рублей

Мишустин поручил направить 1 триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить один триллион рублей на обеспечение сбалансированности — покрытие дефицита — федерального бюджета 2022 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Минфину России, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ <...> и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году", направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета", — говорится в документе.

Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года

Правительство сверстало дефицитный бюджет до 2025 года

Кстати, ранее Лайф писал, что Счётная палата раскритиковала проект бюджета РФ на 2023–2025 годы. Указывается, что прогноз был разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. Однако первый был принят основным. Согласно базовому варианту, экономика РФ перейдёт к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а большинство основных показателей превысит докризисные значения по итогам 2024-го.

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Shutterstock

Николь Вербер

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