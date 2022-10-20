На покрытие дефицита бюджета из ФНБ направят 1 триллион рублей

"Минфину России, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ <...> и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году", направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета", — говорится в документе.

Кстати, ранее Лайф писал, что Счётная палата раскритиковала проект бюджета РФ на 2023–2025 годы. Указывается, что прогноз был разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. Однако первый был принят основным. Согласно базовому варианту, экономика РФ перейдёт к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а большинство основных показателей превысит докризисные значения по итогам 2024-го.