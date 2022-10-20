В РСТ объяснили решение Путина упразднить Ростуризм

Упразднение Ростуризма и передача его полномочий Минэкономразвития не является результатом его неудовлетворительной работы, об этом RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что цели такого решения чётко прописаны в указе главы государства.

"[Это] повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития", — перечислил цели Барзыкин.

Само ведомство, по его словам, "добилось немалого". Он напомнил про программы поддержки потребителей, туристический кешбэк и различные национальные проекты, реализованные Ростуризмом. Однако же Минэкономразвития имеет куда больший потенциал для выполнения вверенных ему функций, считает вице-президент РСТ.

"Все этапы, кризисы Ростуризм проходил, и инициировались нормативные акты, которые реально помогали бизнесу", — заключил он.