Вандалы сломали бронзовую доску Семёна Слепакова, установленную в его родном городе

Как уже писал Лайф, уроженец Пятигорска покинул Россию в марте этого года, перебравшись в Израиль. По некоторой информации, артист давно является участником Еврейского конгресса. К тому же он сам не раз делился восторженными впечатлениями от поездок в эту страну и периодически появлялся на мероприятиях, посвящённых еврейским праздникам.