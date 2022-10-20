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20 октября, 11:15

Вандалы сломали бронзовую доску Семёна Слепакова, установленную в его родном городе

В Пятигорске вандалы разрушили бронзовую доску, посвящённую Семёну Слепакову

<p>Неприятели Семёна Слепакова разрушили посвящённую ему бронзовую доску в Пятигорске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/voroshilov_dm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ворошилов</a></p>

Неприятели Семёна Слепакова разрушили посвящённую ему бронзовую доску в Пятигорске. Обложка © Telegram / Ворошилов

В Пятигорске вандалы разрушили доску, посвящённую российскому юмористу Семёну Слепакову. Об инциденте сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

"Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семёна Слепакова", — написал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник также добавил, что теперь инцидентом займётся местная полиция. Сотрудники правоохранительных органов ещё утром выехали на место.

Концерты сбежавшего в Израиль Слепакова подешевели в два раза

Концерты сбежавшего в Израиль Слепакова подешевели в два раза

Как уже писал Лайф, уроженец Пятигорска покинул Россию в марте этого года, перебравшись в Израиль. По некоторой информации, артист давно является участником Еврейского конгресса. К тому же он сам не раз делился восторженными впечатлениями от поездок в эту страну и периодически появлялся на мероприятиях, посвящённых еврейским праздникам.

Николь Вербер

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