КГБ Белоруссии задержал украинца и подполковника в отставке за шпионаж в пользу СБУ

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о задержании четырёх человек по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Речь идёт о приехавшем из Польши украинце, двух завербованных им белорусах и работавшем на СБУ подполковнике в отставке.

"Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник <…> он работал на Службу безопасности Украины. Встречи проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств", — рассказал Тертель журналистам.

В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. По словам руководителя КГБ, Главное управление разведки Украины создало целую сеть резидентуры в Белоруссии. Агенты ГУР собирали секретную информацию о деятельности вооружённых сил республики, силовых структурах и т.д. Вместе с тем, как заметил Тертель, белорусские пограничники постоянно ощущают провокации на рубежах.

"Фактически каждый день эта угроза применения оружия в отношении наших военнослужащих, это оскорбления, другие акты, которые не соответствуют высокому уровню военнослужащих в любых государствах", — добавил он.