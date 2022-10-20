Блинкен: Ситуация на Украине не повлияла на изменение степени готовности ядерных сил США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не планирует менять степень готовности своих ядерных сил из-за ситуации на Украине.

Он в очередной раз напомнил, что Штаты уже предупреждали президента России Владимира Путина о серьёзных последствиях в случае применения ядерного оружия.

"Мы следим за ситуацией очень и очень внимательно. Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.