Блинкен: Ситуация на Украине не повлияла на изменение степени готовности ядерных сил США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не планирует менять степень готовности своих ядерных сил из-за ситуации на Украине.
Он в очередной раз напомнил, что Штаты уже предупреждали президента России Владимира Путина о серьёзных последствиях в случае применения ядерного оружия.
"Мы следим за ситуацией очень и очень внимательно. Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.
Кстати, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США должны бороться с Россией на Украине, чтобы не было новых конфликтов в других частях мира. Он отметил, что если Вашингтон не будет помогать Киеву, то якобы есть риск открытия ящика Пандоры: другие государства "извлекут из этого урок".
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