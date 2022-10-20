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20 октября, 12:14

Блинкен: Ситуация на Украине не повлияла на изменение степени готовности ядерных сил США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не планирует менять степень готовности своих ядерных сил из-за ситуации на Украине.

Он в очередной раз напомнил, что Штаты уже предупреждали президента России Владимира Путина о серьёзных последствиях в случае применения ядерного оружия.

"Мы следим за ситуацией очень и очень внимательно. Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", — сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.

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Кстати, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США должны бороться с Россией на Украине, чтобы не было новых конфликтов в других частях мира. Он отметил, что если Вашингтон не будет помогать Киеву, то якобы есть риск открытия ящика Пандоры: другие государства "извлекут из этого урок".

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Shutterstock

Николь Вербер

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