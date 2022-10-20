Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч из-за стычки в дерби ЦСКА – "Спартак"
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов и его коллега из "Спартака" Гильермо Абаскаль получили дисквалификацию на одну игру из-за стычки во время очного матча команд в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Соответствующие решения были приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС). Кроме того, наставник армейцев был наказан на ещё одну встречу условно. Таким образом, Федотов не будет присутствовать на тренерском мостике во время матча 14-го тура "Оренбург" – ЦСКА, а Абаскаль пропустит встречу с "Химками".
Напомним, что столичные футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли со счётом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата "Мир РПЛ". Одним из ключевых эпизодов встречи стала словесная перепалка тренеров команд, в ходе которой Федотов назвал Абаскаля клоуном.