Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч из-за стычки в дерби ЦСКА – "Спартак"

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов и его коллега из "Спартака" Гильермо Абаскаль получили дисквалификацию на одну игру из-за стычки во время очного матча команд в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает " РБ-Спорт ".

Соответствующие решения были приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС). Кроме того, наставник армейцев был наказан на ещё одну встречу условно. Таким образом, Федотов не будет присутствовать на тренерском мостике во время матча 14-го тура "Оренбург" – ЦСКА, а Абаскаль пропустит встречу с "Химками".