Меньше половины россиян признались, что ждут возвращения зарубежных брендов одежды

Возвращения зарубежных брендов ждут далеко не все. Как выяснило коммуникационное агентство "ПРО Бренд", вновь почувствовать тепло и мягкость иностранных тканей хотят лишь 42% россиян. При этом 37% модников высказались против.

Четверть заявила о нежелании видеть ушедшие бренды из-за моральных соображений, а 12% — потому что нашли им хорошие аналоги. Кстати, есть и те, кого подобные новости совсем не волнуют. Такой точки зрения придерживается чуть более 20%.

При этом владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд", член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин назвал появление подобных новостей вполне ожидаемым. По его словам, об этом уже давно намекали и затянутый уход компаний, и сохранение за собой арендных площадей, и нежелание разрывать договоры с российскими торговыми центрами.

"Как скажется это событие на репутации компании? Если бы речь шла о люксовом сегменте, тогда имиджевая составляющая весьма серьёзно бы пострадала. Причём на международном уровне. Но мы говорим о массмаркете, где на выбор покупателя влияет цена и территориальная доступность. Как бы ты ни обижался на бренд, но, проходя мимо магазина и увидев красивую кофточку, нет-нет да и заглянешь. Поэтому проблем с клиентским трафиком точно не будет", — подчеркнул Гвинтовкин.