В ООН выразили беспокойство из-за обстрелов ВСУ Белгородской области

Обстрелы энергетической инфраструктуры Белгородской области вызывают беспокойство из-за безопасности людей в преддверии зимы, заявила РИА "Новости" пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"Повреждение электростанций и линий электропередачи в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", — ответила Шамдасани на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф рассказывал о многочисленных обстрелах Белгорода и области со стороны ВСУ. Так, 18 октября украинские военные обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе. В результате населённый пункт оказался обесточен.