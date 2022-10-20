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20 октября, 11:49

В ООН выразили беспокойство из-за обстрелов ВСУ Белгородской области

Обстрелы энергетической инфраструктуры Белгородской области вызывают беспокойство из-за безопасности людей в преддверии зимы, заявила РИА "Новости" пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"Повреждение электростанций и линий электропередачи в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", — ответила Шамдасани на соответствующий вопрос.

ВСУ обстреляли несколько сёл Белгородской области, повреждены ЛЭП

ВСУ обстреляли несколько сёл Белгородской области, повреждены ЛЭП

Ранее Лайф рассказывал о многочисленных обстрелах Белгорода и области со стороны ВСУ. Так, 18 октября украинские военные обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе. В результате населённый пункт оказался обесточен.

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ТАСС / Дмитрий Бойков

Артур Белкин
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