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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 11:35
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Военный историк предсказал сроки перехода ВС России в активное наступление

Военный историк Кнутов считает, что ВС РФ перейдут в активное наступление в конце ноября

Военный историк Юрий Кнутов высказался о грядущих попытках наступления ВСУ в Херсонской области и перспективах спецоперации. В беседе с телеканалом "360" он заявил, что на данный момент главной задачей для РФ является удержание региона и сдерживание натиска украинских военных, чтобы сохранить жизни местному населению и измотать противника.

"В нашем приоритете сейчас — сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление", заявил он и добавил, что украинцы хотят отомстить жителям Херсонщины за проведённый референдум.

По его словам, к концу ноября – началу декабря можно будет говорить о постепенном продвижении ВС РФ. При этом в цели спецоперации также входят освобождение Николаева и Одессы, без которых "Россия будет неполной", считает историк.

Подразделения ВСУ попытались перейти реку Жеребец в районах четырёх сёл
Подразделения ВСУ попытались перейти реку Жеребец в районах четырёх сёл

Ранее Лайф писал, что только полный разгром ВСУ заставит Зеленского сесть за стол переговоров. При этом Украина хочет доказать Западу свою полезность, наступая в Херсонской области.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов
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