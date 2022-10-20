Военный историк предсказал сроки перехода ВС России в активное наступление
Военный историк Кнутов считает, что ВС РФ перейдут в активное наступление в конце ноября
Военный историк Юрий Кнутов высказался о грядущих попытках наступления ВСУ в Херсонской области и перспективах спецоперации. В беседе с телеканалом "360" он заявил, что на данный момент главной задачей для РФ является удержание региона и сдерживание натиска украинских военных, чтобы сохранить жизни местному населению и измотать противника.
"В нашем приоритете сейчас — сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление", — заявил он и добавил, что украинцы хотят отомстить жителям Херсонщины за проведённый референдум.
По его словам, к концу ноября – началу декабря можно будет говорить о постепенном продвижении ВС РФ. При этом в цели спецоперации также входят освобождение Николаева и Одессы, без которых "Россия будет неполной", считает историк.
Ранее Лайф писал, что только полный разгром ВСУ заставит Зеленского сесть за стол переговоров. При этом Украина хочет доказать Западу свою полезность, наступая в Херсонской области.
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ТАСС / Сергей Мальгавко