Адвокат рассказал, что грозит актрисе Анне Большовой за смертельный наезд на женщину
Адвокат Лунёв рассказал, что грозит Анне Большовой за смертельный наезд на пешехода
Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Актриса Анна Большова, насмерть сбившая женщину в Калужской области, может отделаться условным сроком. Об этом рассказал "Вечерней Москве" адвокат Даниил Лунёв.
"При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок", — пояснил юрист.
Однако, по его словам, возможен и худший сценарий. Если будет доказана вина артистки в нарушении правил дорожного движения (что стало причиной трагедии), то Большовой, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ, грозит до четырёх с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определённые должности. Адвокат добавил, что суд может занять и более жёсткую позицию. Тогда актриса сядет в тюрьму лет на пять.
Напомним, сегодня звезда рок-оперы "Юнона и Авось" актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. ДТП произошло в деревне Грачёвка на пешеходном переходе. Артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия. По её словам, она не заметила пешехода из-за темноты.