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20 октября, 11:45

Адвокат рассказал, что грозит актрисе Анне Большовой за смертельный наезд на женщину

Адвокат Лунёв рассказал, что грозит Анне Большовой за смертельный наезд на пешехода

<p>Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Актриса Анна Большова, насмерть сбившая женщину в Калужской области, может отделаться условным сроком. Об этом рассказал "Вечерней Москве" адвокат Даниил Лунёв.

"При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок", пояснил юрист.

Однако, по его словам, возможен и худший сценарий. Если будет доказана вина артистки в нарушении правил дорожного движения (что стало причиной трагедии), то Большовой, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ, грозит до четырёх с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определённые должности. Адвокат добавил, что суд может занять и более жёсткую позицию. Тогда актриса сядет в тюрьму лет на пять.

У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

Напомним, сегодня звезда рок-оперы "Юнона и Авось" актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. ДТП произошло в деревне Грачёвка на пешеходном переходе. Артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия. По её словам, она не заметила пешехода из-за темноты.

Татьяна Миссуми

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