Адвокат рассказал, что грозит актрисе Анне Большовой за смертельный наезд на женщину

Актриса Анна Большова, насмерть сбившая женщину в Калужской области, может отделаться условным сроком. Об этом рассказал "Вечерней Москве" адвокат Даниил Лунёв.

"При возмещении ущерба потерпевшим, которыми, как правило, выступают родственники погибшего, а также при наличии хорошего, грамотного адвоката актриса может получить условный срок", — пояснил юрист.

Однако, по его словам, возможен и худший сценарий. Если будет доказана вина артистки в нарушении правил дорожного движения (что стало причиной трагедии), то Большовой, согласно ч. 3 ст. 264 УК РФ, грозит до четырёх с половиной лет принудительных работ с лишением права занимать определённые должности. Адвокат добавил, что суд может занять и более жёсткую позицию. Тогда актриса сядет в тюрьму лет на пять.