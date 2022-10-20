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20 октября, 11:55

Полиция выясняет детали смертельного ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

<p>Актриса Анна Большова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Актриса Анна Большова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сотрудники полиции выясняют детали смертельной аварии, произошедшей в деревне Грачёвка Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Также известно, что специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Адвокат рассказал, что грозит актрисе Анне Большовой за смертельный наезд на женщину

Адвокат рассказал, что грозит актрисе Анне Большовой за смертельный наезд на женщину

Напомним, сегодня звезда рок-оперы "Юнона" и "Авось" актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. ДТП произошло в деревне Грачёвка на пешеходном переходе. Артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия. По её словам, она не заметила пешехода из-за темноты. Погибшей оказалась 31-летняя Олеся С., которая, по предварительной информации, была пьяна в момент ДТП. У девушки осталось двое маленьких детей.

Оксана Попова

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