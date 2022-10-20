Полиция выясняет детали смертельного ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой
Актриса Анна Большова. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Сотрудники полиции выясняют детали смертельной аварии, произошедшей в деревне Грачёвка Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.
Также известно, что специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, сегодня звезда рок-оперы "Юнона" и "Авось" актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. ДТП произошло в деревне Грачёвка на пешеходном переходе. Артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия. По её словам, она не заметила пешехода из-за темноты. Погибшей оказалась 31-летняя Олеся С., которая, по предварительной информации, была пьяна в момент ДТП. У девушки осталось двое маленьких детей.