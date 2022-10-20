Полиция выясняет детали смертельного ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

Сотрудники полиции выясняют детали смертельной аварии, произошедшей в деревне Грачёвка Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Также известно, что специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.