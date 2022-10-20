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20 октября, 11:57

Эксперт порассуждала о новой должности Догузовой после упразднения Ростуризма

Эксперт Холмова порассуждала о новой должности экс-главы Ростуризма Догузовой

Зарина Догузова в бытность главой Ростуризма принесла в отрасль много хорошего, считает директор по развитию компании "Бон Тур" Лариса Холмова. Из полезных мер она привела в пример постановление о переносе денежных средств и программу "Отпуск с кешбэком".

"Но главное — нас слышали, мы действительно могли дозвониться, достучаться до самого верха и решить реальные вопросы. Я в туризме более 25 лет, и такое было впервые. Честно говоря, когда Зарину Догузову назначили главой Ростуризма, я отреагировала скорее негативно, потому что она была человеком не из отрасли. Но я быстро изменила мнение и сейчас надеюсь, что она займёт хоть какую-то руководящую должность", рассказала она газете "Петербургский дневник".

Решение об упразднении ведомства эксперт назвала неожиданным, так как отрасль надеялась на появление полноценного министерства. При этом Холмова помнит времена, когда за направление отвечали в Минэкономразвития.

"Тогда они нас совсем не слышали, но прошло много лет, идёт активная цифровизация, работает "единое окно", так что мы будем надеяться на лучшее", заключила эксперт.

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Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Шандрыголов

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