Эксперт порассуждала о новой должности Догузовой после упразднения Ростуризма

Зарина Догузова в бытность главой Ростуризма принесла в отрасль много хорошего, считает директор по развитию компании "Бон Тур" Лариса Холмова. Из полезных мер она привела в пример постановление о переносе денежных средств и программу "Отпуск с кешбэком".

"Но главное — нас слышали, мы действительно могли дозвониться, достучаться до самого верха и решить реальные вопросы. Я в туризме более 25 лет, и такое было впервые. Честно говоря, когда Зарину Догузову назначили главой Ростуризма, я отреагировала скорее негативно, потому что она была человеком не из отрасли. Но я быстро изменила мнение и сейчас надеюсь, что она займёт хоть какую-то руководящую должность", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

Решение об упразднении ведомства эксперт назвала неожиданным, так как отрасль надеялась на появление полноценного министерства. При этом Холмова помнит времена, когда за направление отвечали в Минэкономразвития.

"Тогда они нас совсем не слышали, но прошло много лет, идёт активная цифровизация, работает "единое окно", так что мы будем надеяться на лучшее", — заключила эксперт.