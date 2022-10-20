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20 октября, 12:12

Путин подписал указ об онлайн-продажах рецептурных препаратов

Президент России Владимир Путин подписал указ об эксперименте по возможности продажи рецептурных препаратов через Интернет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года будет проведён эксперимент по реализации рецептурных лекарств в трёх регионах страны: Москве, Московской и Белгородской областях. Данная мера обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, повысит доступность необходимых лекарств для всех категорий граждан.

Утверждением положений о порядке проведения эксперимента и требованиям к аптекам, которые будут задействованы в ходе мероприятий, будет заниматься Правительство РФ. При этом перечень отпускаемых препаратов будет строго ограничен.

Совфед одобрил эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн

Совфед одобрил эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн

Лайф напоминает, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. В сентябре 2022-го Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Monika Skolimowska

Артур Белкин
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