Путин подписал указ об онлайн-продажах рецептурных препаратов

Президент России Владимир Путин подписал указ об эксперименте по возможности продажи рецептурных препаратов через Интернет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года будет проведён эксперимент по реализации рецептурных лекарств в трёх регионах страны: Москве, Московской и Белгородской областях. Данная мера обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, повысит доступность необходимых лекарств для всех категорий граждан.