Путин подписал указ об онлайн-продажах рецептурных препаратов
Президент России Владимир Путин подписал указ об эксперименте по возможности продажи рецептурных препаратов через Интернет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В тексте указа отмечается, что с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года будет проведён эксперимент по реализации рецептурных лекарств в трёх регионах страны: Москве, Московской и Белгородской областях. Данная мера обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, повысит доступность необходимых лекарств для всех категорий граждан.
Утверждением положений о порядке проведения эксперимента и требованиям к аптекам, которые будут задействованы в ходе мероприятий, будет заниматься Правительство РФ. При этом перечень отпускаемых препаратов будет строго ограничен.
Лайф напоминает, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. В сентябре 2022-го Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Monika Skolimowska