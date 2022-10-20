Военкоматы Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных

Военкоматы в Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных граждан в учебные части после трёхнедельного перерыва. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе областного военного комиссариата.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Свердловской области записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на уговоры трёх жён и наличие четырёх детей. Ему дали отсрочку, но он отказался от неё.