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20 октября, 12:07

Военкоматы Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных

Военкоматы в Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных граждан в учебные части после трёхнедельного перерыва. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе областного военного комиссариата.

"Да, отправки продолжаются", — сообщила представитель пресс-службы.

Массовая отправка мобилизованных граждан была приостановлена 30 сентября до особого указания Центрального военного округа. Некоторые из военкоматов производили точечную отправку военнослужащих.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Свердловской области записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на уговоры трёх жён и наличие четырёх детей. Ему дали отсрочку, но он отказался от неё.

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Unsplash

Оксана Попова

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