Военкоматы Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных
Военкоматы в Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных граждан в учебные части после трёхнедельного перерыва. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе областного военного комиссариата.
"Да, отправки продолжаются", — сообщила представитель пресс-службы.
Массовая отправка мобилизованных граждан была приостановлена 30 сентября до особого указания Центрального военного округа. Некоторые из военкоматов производили точечную отправку военнослужащих.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Свердловской области записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на уговоры трёх жён и наличие четырёх детей. Ему дали отсрочку, но он отказался от неё.
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