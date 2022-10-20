Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Так, согласно закону, заёмщик и его родственники могут до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах, в том числе по ипотечным договорам. Льготный период охватывает срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на время нахождения мобилизованного в госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных во время военной службы. Есть одно важное условие: кредитный договор должен быть заключён до дня мобилизации бизнесмена.