Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Документ опубликован в четверг на портале правовой информации.
Так, согласно закону, заёмщик и его родственники могут до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах, в том числе по ипотечным договорам. Льготный период охватывает срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на время нахождения мобилизованного в госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных во время военной службы. Есть одно важное условие: кредитный договор должен быть заключён до дня мобилизации бизнесмена.
А ранее, 10 октября, Правительство РФ утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации.
Частичная мобилизация
ТАСС / Сорокин Донат