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20 октября, 12:19

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Так, согласно закону, заёмщик и его родственники могут до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах, в том числе по ипотечным договорам. Льготный период охватывает срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на время нахождения мобилизованного в госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных во время военной службы. Есть одно важное условие: кредитный договор должен быть заключён до дня мобилизации бизнесмена.

Доверяй и завещай: Что нужно успеть оформить мобилизованным перед отправкой

Доверяй и завещай: Что нужно успеть оформить мобилизованным перед отправкой

А ранее, 10 октября, Правительство РФ утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации.

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ТАСС / Сорокин Донат

Александра Вишнякова

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