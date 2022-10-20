Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против юрлиц и физлиц из России

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Незалежной.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — гласит текст указа.

Санкционный список состоит из 1374 компаний и организаций. В их числе "Альфа-банк", Уральский банк реконструкции и развития, "Транскапитал банк", РФПИ, "Русгидро", ПАО "КамАЗ", "Гражданские самолёты Сухого" и другие. В перечне физических лиц около двух с половиной тысяч имён. Рестрикции вводятся на пять и десять лет.