Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Британии спустя всего шесть недель

Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту всего шесть недель. Об этом она сама сообщила во время выступления в четверг на Даунинг-стрит.

Со слов самой Трасс, она пришла во власть, чтобы создать образ Великобритании как страны с низкими налогами, но не смогла реализовать своё обещание. Она уже переговорила с королём Карлом III, он одобрил её отставку. Нового главу Консервативной партии (а значит, и премьера) изберут в ближайшее время.