Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Британии спустя всего шесть недель
Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту всего шесть недель. Об этом она сама сообщила во время выступления в четверг на Даунинг-стрит.
Со слов самой Трасс, она пришла во власть, чтобы создать образ Великобритании как страны с низкими налогами, но не смогла реализовать своё обещание. Она уже переговорила с королём Карлом III, он одобрил её отставку. Нового главу Консервативной партии (а значит, и премьера) изберут в ближайшее время.
"Я пришла к власти в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать свои счета. Я рассчитывала изменить ситуацию, но теперь вынуждена признать, что сделать этого не в силах", — отметила Трасс.
Напомним, что почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свою должность покинул её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг. В результате около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (Комитет 1922) Грэму Брэди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за её неудавшейся экономической политики.
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