Психотерапевт назвал 7 способов снять стресс из-за работы в open space

Некоторым людям бывает сложно выполнять поставленные перед ними задачи в офисах открытого типа, или, как их ещё называют, open space. По словам психотерапевта Алексея Вилкова, общая продуктивность и состояние человека в таком помещении напрямую зависит от его типа личности.

"Есть коммуникативные люди, для которых не проблема находиться в таких офисах, а есть те, кто тщательно следит за соблюдением собственных границ — их открытое пространство смущает и создаёт дискомфорт", — пояснил врач "Вечерней Москве".

Второму типу людей, по словам Вилкова, важно создать определённые условия. Например, необходимо задать себе установку на работу и постараться забыть о раздражителях. Ещё можно попытаться избежать их наушниками или берушами. Но тяжелее всего третьему типу людей — интровертам, которые в принципе не привыкли к людям. Им также могут помочь вышеописанные советы.

"Интроверты более щепетильно относятся к личному пространству и собственным границам, они не привыкли контактировать с людьми, поэтому им тяжелее работать в офисах открытого типа", — говорит медик.

Вилков подчеркнул, что открытое рабочее пространство создаёт ощущение постоянного контроля и, следовательно, повышает уровень стресса. С другой стороны, это мотивирует на повышение работоспособности, так как вы постоянно находитесь в окружении коллег, ощущая конкуренцию и азарт. Разумеется, всё это зачастую влияет и на общий уровень усталости. Для борьбы со стрессом психотерапевт рекомендует семь способов:

медитативные упражнения;

релаксация;

массаж;

горячие ванны;

тишина;

приятная музыка;

чтение книг.