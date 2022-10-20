"Такого позора Британия ещё не знала": Захарова потроллила Трасс по поводу отставки
Мария Захарова перечислила, чем запомнятся 45 дней премьерства Лиз Трасс
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом прокомментировала отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. В этой должности последняя пробыла всего шесть недель.
"Такого позора премьера Британия ещё не знала", — сыронизировала Захарова в Telegram (орфография сохранена).
По словам представительницы МИД, столь кратковременный срок работы Трасс запомнится "каской на танке, катастрофической безграмотностью и похоронами королевы сразу после аудиенции" с преемницей Бориса Джонсона.
Ранее в четверг Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
Новости
Родственник Джона Кеннеди пошёл в ВСУ наёмником и хотел умереть за Украину, но передумал
сегодня в 12:57
Гниющий салат-латук продержался дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера, и празднует победу
сегодня в 12:56
"С панцирем и в ермолке": Автора мультика об "украинской свинке" попросили создать "израильскую черепашку"
сегодня в 12:52
Shutterstock