"Такого позора Британия ещё не знала": Захарова потроллила Трасс по поводу отставки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом прокомментировала отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. В этой должности последняя пробыла всего шесть недель.

"Такого позора премьера Британия ещё не знала", — сыронизировала Захарова в Telegram (орфография сохранена).